Mbaye Diagne asistle başladı ama yetmedi…

İngiltere Premier Lig’de alt sıraların iki takımı Fulham ve West Bromwich Albion, 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Dakika 10’da Cordova-Reid’in golüyle 1-0 öne geçen Fulham, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna yeni transferi Mbaye Diagne’yi alan WBA, 47. dakikada Bartley ile golü buldu ve skoru 1-1’e getirdi.
Dakika 66’da sağ kanattan ceza sahası içine giren Diagne, yerden pasında topu Matheus Pereira’yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcu tek dokunuşla topu ağlara göndererek WBA’yı 2-1 öne geçirdi.
Ancak 77. dakikada Ivan Cavaleiro’nun golü maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
18. sıradaki Fulham bu sonuçla 14 puana, 19. sırada bulunan WBA ise 12 puana ulaştı.