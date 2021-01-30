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Mbaye Diagne asistle başladı ama yetmedi…

İngiltere Premier Lig 21. hafta karşılaşmasında Fulham ve West Bromwich Albion 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'dan WBA'ya kiralık olarak giden Mbaye Diagne, sonradan oyuna girdiği mücadelede asistle takımına katkı verdi ama galibiyet için yetmedi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 21:34, 30/01/2021
Haberler Futbol
Mbaye Diagne asistle başladı ama yetmedi…

İngiltere Premier Lig’de alt sıraların iki takımı Fulham ve West Bromwich Albion, 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dakika 10’da Cordova-Reid’in golüyle 1-0 öne geçen Fulham, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna yeni transferi Mbaye Diagne’yi alan WBA, 47. dakikada Bartley ile golü buldu ve skoru 1-1’e getirdi.

Dakika 66’da sağ kanattan ceza sahası içine giren Diagne, yerden pasında topu Matheus Pereira’yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcu tek dokunuşla topu ağlara göndererek WBA’yı 2-1 öne geçirdi.

Ancak 77. dakikada Ivan Cavaleiro’nun golü maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

18. sıradaki Fulham bu sonuçla 14 puana, 19. sırada bulunan WBA ise 12 puana ulaştı.

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Yayınlanma Tarihi:21:13,