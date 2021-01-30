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Sözcü

Kayserispor 90+4’te güldü

Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

Güncellenme: 15:53, 30/01/2021
Haberler Futbol
Kayserispor 90+4’te güldü

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 90+4. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok, ilk 11’de çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Uğur Demirok, daha önce takımının 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçında 1 dakika oynanmıştı.

İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen maçta gol, uzatmada geldi. Kullanılan köşe vuruşta rakip ceza alanına giden savunma oyuncusu Uğur Demirok, oluşan karambol sonrası yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 90+4. dakikada gelen gol, Kayserispor’u düşme hattından bir adım yukarıya taşıdı. Toplam 31 şutun çekildiği karşılaşmada takımlar, yakaladıkları fırsatları harcarken, uzatmada gelen gol maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 22 yaparken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85) , Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85) , Maglica (İlhan Parlak dk. 62)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir

Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 8′ Haddadi'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten auta çıktı.
  • 12′ Hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin ara pasında ceza alanı içinde buluşan Campanharo'nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
  • 22′ Gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem avantajı oynattı ve Lennon'un pasını alan Maglica, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karlıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica'dan aldı ve gole izin vermedi.
  • 45+1′ Avramovski'nin son çizgiden çevirdiği topa ceza sahası içinde Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.
  • 51′ Sağ taraftan Campanharo'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Maglica'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
  • 67′ Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasına Aytaç kafa ile vurdu. Top direğin yanında auta çıktı.
  • 71′ Gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic'in şutunu kaleci Doğan kontrol etti.
  • 90+1′ Hodzic orta alanda topu alarak pasını Varga'yla buluşturdu. Varga'nın ceza alanı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.
  • GOL! 90+4′ Kayserispor'da Ramazan Civelek'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Kasımpaşa kayserispor