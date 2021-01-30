Kayserispor 90+4’te güldü

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 90+4. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok, ilk 11’de çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Uğur Demirok, daha önce takımının 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçında 1 dakika oynanmıştı.

İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen maçta gol, uzatmada geldi. Kullanılan köşe vuruşta rakip ceza alanına giden savunma oyuncusu Uğur Demirok, oluşan karambol sonrası yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 90+4. dakikada gelen gol, Kayserispor’u düşme hattından bir adım yukarıya taşıdı. Toplam 31 şutun çekildiği karşılaşmada takımlar, yakaladıkları fırsatları harcarken, uzatmada gelen gol maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 22 yaparken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85) , Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85) , Maglica (İlhan Parlak dk. 62)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir

Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI