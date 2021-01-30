İrfan Can Kahveci savaşı… İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin teklifleri

Medipol Başakşehir’in 25 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yakın dönemde Emre Akbaba, Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde de karşı karşıya gelen ezeli rakipler, şimdi de İrfan Can için Başakşehir ile pazarlık halinde…

İlk olarak Galatasaray’ın teklif götürdüğü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kapıyı 12 milyon Euro’dan açmıştı. Bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay teklif etti. İrfan Can için henüz ikinci bir teklif vermeyen sarı-kırmızılı ekibin, bonservis bedeli ya da sonraki satıştan verilecek payın biraz daha arttırılarak yeni bir teklif yapabileceği öğrenildi.

Başakşehir Kulübü’nden yaptıkları teklife yanıt bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, İrfan Can Kahveci için gerekirse bir görüşme daha yapacak. Turuncu-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci için kulübe gelecek tekliflerin ardından Galatasaray yönetimiyle bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenilirdi. İki taraf arasında yapılacak görüşmenin ardından Galatasaray’ın teklifini arttırıp, arttırmayacağı da belli olacak.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İrfan Can transferinde Galatasaray’ın henüz olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede Galatasaray’dan daha iyi bir teklif sundu. SÖZCÜ’den İrfan Yirmibeş’in edindiği bilgiye göre 50 dakika süren zirvede Koç, 7 milyon Euro, Deniz Türüç ve sonraki satıştan % yüzde 20 pay teklifini resmen sundu.

Fenerbahçe’nin gerekirse transferde 10 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği öğrenildi.

İki takımın Başakşehir ile yapacağı son görüşmelerden sonra transfer netlik kazanacak.

Gençlerbirliği’nden 2017 yılında 1.6 milyon Euro karşılığında Başakşehir’e transfer olan İrfan Can Kahveci, bu sezon oynadığı 18 lig maçında takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 3 gol, 1 asist üretti.

İrfan Can’ın Türkiye Kupası’nda da 1 maçta 1 gol, 1 de asisti bulunuyor.

İLGİLİ HABER Fatih Terim: İrfan Can inşallah Galatasaraylı olur

İLGİLİ HABER Son dakika | Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ İrfan Can transferi için görüştü