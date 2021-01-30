İrfan Can Kahveci için limit yok

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da talip olduğu İrfan Can Kahveci’nin transferinde ezeli rakibinden bir adım önde görünüyor. Bunun nedeni, sarı-lacivertlilerin limit ve nakit para açısından sarı-kırmızılılardan daha iyi durumda olması…

Sezon başında Vedat Muriqi'i 18.5, Jailson’u da 4.5 milyon Euro'ya satan Kanarya, toplamda 23 milyon gelir elde etti. Kadroya katılan futbolcuların toplam maliyeti ise 11.4 milyon Euro… Fenerbahçe, Tisserand için 4 milyon, Szalai için 2 milyon, Sangare için 1.75 milyon, Pelkas için 1.6 milyon, Lemos için 1.5 milyon ve Osai-Samuel için de 400 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon transfer edilen diğer oyuncular Caner, Novak, Sinan, Mesut, Mert Hakan, Valencia, Gökhan, Cisse, Sosa, Thiam, Barış ve Perotti için bonservis bedeli ödenmedi. Samatta da kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Bu nedenle sarı-lacivertlilerin limitler dahilinde harcayacağı 11.6 milyon Euro’su bulunuyor.

BU SEZON HARCAYACAK

Öte yandan, Fenerbahçe’nin İrfan Can transferini devre arasında bitirmeye çalışmasının bir başka nedeni de var. Sarı-lacivertliler, kuralları gereği elindeki mevcut parayı yeni transfer döneminde kullanamayacak. 11.6 milyon Euro’yu kış transfer sezonunda harcamak zorunda olan Fenerbahçe, milli oyuncu için limitleri zorluyor.

Başakşehir’e ilk planda 7 milyon Euro artı Deniz Türüç’ün bonservisini teklif eden sarı-lacivertlilerin pakete bir sonraki satıştan pay ve şampiyonluk bonusu da ekleyip beklemeye geçtiği belirtiliyor. Cisse ve Lemos da takasta ekstra önerilecek oyuncular arasında…

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