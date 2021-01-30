Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Boupendza için 10 milyon Euro istiyoruz

Süper Lig’in 22’nci haftasında Atakaş Hatayspor’un deplasmanda Medipol Başakşehir’i 5-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuk ekipte Onursal Başkan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımı da tebrik eden Başkan Lütfü Savaş, “Çok centilmence bir maç oldu. Biz 5 yıllık periyotta 3’üncü Lig’e düşerken Süper Lig’i tatlandırmaya geldiğimizi söylemiş bir takımız. Centilmence mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar Hatayspor olarak hep futbolu sporu daha centilmence daha güzel hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Yeni genç futbolcuları keşfedip hep Türk futboluna hem de dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem Başakşehir hem de Hataysporumuza başarılar diliyorum. Maç sonucu olarak mutluyuz. 5-1’lik galibiyet ile İstanbul’dan dönüyoruz. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“BOUPENDZA’YA TEKLİFLER VAR”

Lütfü Savaş, Hatayspor’un 24 yaşındaki Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza’ya gelen tekliflerle ilgili ise şunları kaydetti: “Bopendza’ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro’yu gördü. Rusya ve İtalya’dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro’dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz. Biz Hatayspor’a güzel bir tesis yapmak istiyoruz. Farkındaysanız Kamara’yı da aldık. İnşallah o da Hatayspor’a renk katacaktır.”

“FENERBAHÇE İLE KAFA KAFAYA OYNAYACAK GÜCE SAHİBİZ”

Fenerbahçe ile Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacakları maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lütfü Savaş, şunları söyledi: “İnşallah önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında da Süper Lig’e renk kattığımızı göstermek istiyoruz. Hatay’da hem gol konusunda seyir zevkiyle insanları mutlu etmek istiyoruz ama tabii ki doya doya Hatay’daki yemekleri de yemelerini istiyoruz. İnşallah salı günkü maç da güzel ve zevkli geçer. Hatayspor hak ettiği şekilde o maçı kazanır. Buradaki maç 0-0 tamamlanmıştı. 9 kişiyle mücadele etmiştik ama takım daha da oturdu. Fenerbahçe de çok saygı duyulacak güçlü bir takım. Biz de o takımla kafa kafaya oynayacak güce sahibiz. O ahengi yakaladık. Tüm futbolcularımızı teknik ekibimizi futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ahenkli bir lig geçiriyoruz. Bu 5 yıllık emeğin ürünü. Süper Lig’e çıktık bu bugünkü başarı değil. Birikmiş bütün potansiyellerimizi kullandığımız için bugünkü başarıyı elde ettik. Bundan sonra da Hatayspor başarmaya devam edecektir.”