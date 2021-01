Erol Bulut: ‘Bu şekilde olduğu sürece tutumumuz değişmeyecek’

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor'un zorlu bir rakip olduğunu ifade ederek, “Defans anlamında iyi durmaya çalıştılar, biz onlara karşılık verdik. 90 dakikaya baktığımızda oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken maçtı. Futbolcularımız bunu çok iyi yaptı. Frikikten iyi değerlendirdik. 3 puanı aldık, ondan dolayı mutluyuz. Maç öncesinde konuştuğum cümleler merkez stüdyoda pek olumlu veya farklı yansıtıldı. Bu şekilde olduğu sürece tutumumuz değişmeyecek. Bize olan yaklaşım yanlış bir şekilde devam ediyor. Bu bizleri memnun etmiyor. Bizim tutumumuz bugüne kadar nasıl olduysa aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transferinde olan Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sorulan soruya ise Bulut, “İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor” cevabını verdi.

“Evde kazandığımız için mutluyuz”

Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar hakkında konuşan Bulut, “Biz sadece kendi evimizde, stadımızda değil, deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Aslında baktığımızda her maçı kazanmak istiyoruz. Lig, hazırlık, kupa maçı olsun Fenerbahçe sahaya çıktığında her zaman kazanmak için oynuyor. Evde kazandığımız için mutluyuz. İnşallah daha çok galibiyetler yaşarız. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var. Maksimum galibiyeti kazanıp istediğimiz sonuca ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Müsabaka içinde bir sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Dimitris Pelkas'un durumu ile alakalı açıklama yapan Erol Bulut, “Pelkas'ta hafif bir sertlik oldu. Erken oyundan aldık, riske atmadık kendisini. Şu an bir sorun gözükmüyor” açıklamasında bulundu.

“Takımın karakteri çok düzgün”

Attila Szalai'nin performansı ve takımda bulunan diğer yeni transferler hakkında görüş belirten Bulut, “Attila'yı iyi analiz ettik. Ben kendisini bir iki maçta izlemiştim. Kalitesini milli maçta belli etti. Takımımıza iyi uyum sağladı. Bunun nedenini sorarsanız takım arkadaşları onu iyi bir şekilde karşıladı. Osayi olsun, Mesut olsun, onlar da en kısa zamanda takımın içerisinde yerlerini bulacaklar. Çünkü takımın karakteri çok düzgün ve gelen futbolcuları en iyi şekilde ağırlayıp yardımcı oluyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

