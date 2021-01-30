Dimitris Pelkas sakatlandı, Osayi ilk kez sahaya çıktı

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Osayi ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.

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