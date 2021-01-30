CANLI | Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayana mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan ve yenilmezlik serisini sürdüren sarı lacivertliler, orta sıralarda yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet peşinde. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe 42 puana, Rizespor ise 25 puana sahip.
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- Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor
- İlk 11’ler:
- Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta
- Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi, Novak, İsmail, Ademi
- Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio
- Yedekler: Tarık, Zafer, Onur, Murat, Dimitrios, Doğan, Fernando, Yasin, Soderlund
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Bulut’un doğum günü kutlandı
Bu akşam Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacakları maç öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kampta bulunan Fenerbahçe’de öğle yemeği sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’un doğum günü kutlaması yapıldı. 46. yaşına giren Bulut, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.
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- Maç öncesi bilgiler (Opta)
- Rizespor’u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 12 gol).
- Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’ye konuk olduğu ilk iki maçı kazanan Rizespor (Eylül 1979 & Mayıs 1981), daha sonraki 17 karşılaşmada galibiyet alamadı (14G 3B).
- Fenerbahçe ile Rizespor arasında oynanan son 11 Süper Lig maçının 10’unda karşılıklı goller atılırken; bu karşılaşmalar toplam 41 gole sahne oldu (Fenerbahçe 27-14 Rizespor).
- Sahasında oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Ocak 2020’den bu yana Kadıköy’de üst üste beş galibiyet alamıyor.
- Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor (3B 4M), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu Dimitrios Pelkas (4 gol & 5 asist).
- Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk beş iç saha maçında gol katkısı sağlayamayan Mame Thiam, daha sonraki dört karşılaşmada dört golde pay sahibi oldu (2 gol & 2 asist).
- Rizespor’un Fenerbahçe’ye attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Dario Melnjak’ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).
- Rizespor forveti Milan Skoda, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye rakip olduğu iki maçta birer gol kaydetti. 2007/08’den bu yana sarı-lacivertlilere üst üste üç karşılaşmada gol atmayı başaran tek yabancı oyuncu ise
- Pierre Webo (Ekim 2011-Aralık 2012 arasında Başakşehir formasıyla).
- Fenerbahçe’ye rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Marius Sumudica (1B 3M), tek galibiyetini bu sezon Gaziantep FK’nın başında aldı (3-1).