CANLI | Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayana mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan ve yenilmezlik serisini sürdüren sarı lacivertliler, orta sıralarda yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet peşinde. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe 42 puana, Rizespor ise 25 puana sahip.

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Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor

İlk 11’ler:

Fenerbahçe : Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi, Novak, İsmail, Ademi

Çaykur Rizespor : Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio Yedekler: Tarık, Zafer, Onur, Murat, Dimitrios, Doğan, Fernando, Yasin, Soderlund

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Bulut’un doğum günü kutlandı

Bu akşam Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacakları maç öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kampta bulunan Fenerbahçe’de öğle yemeği sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’un doğum günü kutlaması yapıldı. 46. yaşına giren Bulut, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.

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