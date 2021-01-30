Bu aşk yarım kalmamalı

Hayatın kuralıdır bu; nereye gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı… Üçüncü kez Galatasaray'a dönen Onyekuru'yu izlerken aklıma bu unutulmaz replik geldi. Daha üç-dört gün önce Florya'ya ayak basan Nijeryalı futbolcu bu sezon sadece 143 dakika forma giyebildiği Fransa'dan geldi, ayağının tozuyla yarım saate 2 kritik gol sığdırdı. Onyekuru Galatasaray'da mutlu, Galatasaray da Onyekuru ile… Bu aşk artık yarım kalmamalı.

Galatasaray’ın sorunu orta sahadaki oyuncuların yavaş oluşu. Pas oyunu doğru ama oyunular yavaş. Böyle olunca 5-3-2 ile katı bir savunma yapan rakip Gaziantep açık vermedi, üstelik Belhanda ve Emre Akbaba'nın ceza sahası yakınında kaptırdığı toplarda gole de yaklaştı ama burada da Muslera devreye girdi. ‘Bay Haksız Rekabet' öyle bir geri döndü ki dünkü galibiyette aslan payı onun. Kurtardığı kritik şutlar Galatasaray'ı ayakta tuttu.

Terim doğru bir hamleyle ikinci yarıya başladı. İlk yarının en kötü iki ismi Belhanda ve Emre Akbaba'nın yerine Kerem ve Onyekuru oyuna girdi. İşte bu altın dokunuş 3 altın puanı getirdi. Galatasaray orta sahası hızlandı, rakip defans kontrolü kaybetti. Kerem'in ikinci goldeki asisti de mükemmeldi.