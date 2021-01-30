Bodrum Karya Spor’dan hakem tepkisi!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde evinde konuk ettiği Emlak Konut karışında sahadan 68-62 mağlup ayrılan Bodrum Karya Spor'dan hakem hatalarına ilginç bir tepki geldi. Sözcü'ye konuşan Bodrum ekibinin şube sorumlusu Orhun Gencer, “Türkiye Kadınlar Basketbol liginde ilk yılımızda mükemmel geçen bir 12 haftayı geride bıraktık. Güney Ege bölgesinde çok ciddi eksikliği bulunan kadın basketbolunu ayağa kaldırmak, altyapı organizasyonumuz ile Türk sporuna kaliteli isimler kazandırmak ve Türk sporuna hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Bu açıklamayı yapmamdaki sebep Merkez Hakem Kurulumuza teşekkür etmek. Yönetim, teknik ekip ve sporcu kadromuzda Eurocup, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, sayısız Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye kupaları kazanmış isimlerin kalitesi yakışır genç hakemleri maçlarımıza gönderdikleri için teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

‘HAKEMLER TECRÜBE KAZANIYOR’

Gencer çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türk sporuna hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Genç hakemlerimizin tecrübe kazanmasına yardımcı olduğumuz için gururluyuz. Bizler gibi kupalar kazanmış, üst düzey başarılar kazanmış bir topluluğun maçlarını yönetmek genç hakem arkadaşlarımız içinde çok faydalı oluyor. Geride kalan 12 haftada hem bizlere hem de rakiplerimize karşı yanlış kararlar vermiş olabilirler ve bazı maçların sonucuna etki etmiş de olabilirler. Bu tarz hatalar yapmış olsalar dahi biz desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önemli olan bizlerin yaptığı yatırımın, emeklerimizin çöpe gitmesi kesinlikle değil. Maç kaybetmemiz ise hiç önemli değil sevindirici olan onların tecrübe kazanması ve bir an önce terfi etmeleri. Bütün amacımız Türk basketboluna hizmet etmek ve onları kazanmak. Hakemlerimizin arkasındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz”