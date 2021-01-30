Bayern Münih 4 attı zirve yürüyüşünü sürdürdü

Almanya Ligi’nde 19. hafta maçında Bayern Münih ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadelede kazanan 4-1’lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.
Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jerome Boateng, 43. dakikada Thomas Müller, 57. dakikada Robert Lewandowski ve 63. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Hoffenheim’ın tek golü 84. dakikada Andrej Kramaric’ten geldi.
Ligde arka arkaya son 4 maçını kazanan Bayern Münih puanını 45’e yükseltti. Üç hafta sonra kaybeden Hoffenheim 22 puanda kaldı.
Almanya Ligi’nde gelecek hafta Bayern Münih, Hertha Berlin’e konuk olacak. Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak.