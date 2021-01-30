Başakşehir dibe vurdu! Hatayspor 5 golle dağıttı…

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir dibe vurdu… Süper Kupa’da Trabzonspor’a mağlup olan ve ligde haftalardır kazanamayan turuncu lacivertliler Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran ve Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varan Başakşehir sahasında ağırladığı Hatayspor’a karşı ağır bir yenilgi alarak hayal kırıklığına devam etti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk takım, Diouf, Akintola ve Boupendza'nın golleriyle 3-0 önde kapadı.

2020-2021 sezonunda beklentilerin uzağında kalan turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşılaşmasıyla bir ilki de yaşamış oldu. İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez bir müsabakanın ilk 45 dakikasında filelerinde 3 gole engel olamadı.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta 3 kez penaltı kararı geldi. Hatayspor 21’inci dakikada Babajide David ve 43’te Aaron Boupendza ile penaltıyı değerlendirdi. Maçın son dakikalarında gelen penaltı kararı ise VAR kararıyla iptal edildi.

Boupendza 19 maçta 15’inci golüne ulaşarak müthiş performansını devam ettirdi. Başakşehir’in tek sayısı 80’de Mohamed Kamara’nın kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir 24 puanla 15’inci sırada kaldı, Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yükseldi.

TARİHİNDE İLK KEZ 5 GOL YEDİ

Gelecek hafta Hatayspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak, Başakşehir ise Galatasaray deplasmanına çıkacak. Sahasında Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kulüp tarihinde ilk defa ligde ağlarında 5 gol gördü. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak 2020-2021 sezonunda ise alışılagelmiş performansının oldukça uzağında kalan Başakşehir, dün de Teknik Direktör Okan Buruk'la yolları ayırmıştı. Bu kararın ardından Süper Lig'in 22. haftasında evinde Hatayspor ile zorlu bir mücadeleye çıkan turuncu-lacivertliler, şok bir mağlubiyet aldı ve rakibine 5-1 kaybetti.

Akademi Direktörü Nedim Yiğit idaresinde karşılaşmaya çıkan Başakşehir, 11 ve 57. dakikada Mame Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola, 42 ve 68. dakikada Boupendza'nın gollerine engel olamadı. Turuncu-lacivertlilerin tek golünde ise 80. dakikada Hataysporlu Kamara kendi ağlarını sarstı.

İlk defa 5 gol 2014-2015 sezonundan itibaren yeni ismiyle Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Medipol Başakşehir, ligde tarihinde ilk kez 5 gol yedi. İstanbul temsilcisi, bundan önce ağlarında en çok 4 gol görmüştü. Turuncu-lacivertlilerin bugüne kadarki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

2020-2021 Fenerbahçe: 4 – Başakşehir: 1 2019-2020 Konyaspor: 4 – Başakşehir: 3 2017-2018 Alanyaspor: 4 – Başakşehir: 1 2016-2017 Kasımpaşa: 4 – Başakşehir: 0 2014-2015 Bursaspor: 4 – Başakşehir: 1

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR VE GOLLER:

11. dakikada sol taraftan Mesut'un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza'nın 38'de kaydettiği gol öncesinde elle oynama tespit etti. VAR'da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-3

51. inci dakikada Mahmutun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cemalinin şutu üstten auta çıktı.

57.nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Akintolanın yerden pasında Diouf farkı açtı: 0-4.

68.inci dakikada rakip ceza sahası dışında Kamara çalımlarla içeriye girmeye çalıştı, Boupendza topu önünde buldu ve kaleci Merti çalımlayarak topu golünü kaydetti: 0-5.

80.inci dakikada Cemali ceza sahası içinde topu yerden içeri çevirdi, Kamaranın ters vuruşu ağlarla buluştu: 1-5.

89.uncu dakikada Mesut Çaytemelin ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.