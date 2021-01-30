Bakasetas’ın maliyeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde özel bir uçakla Trabzon’a gelen Bakasetas, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor’un 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Anastasios Bakasetas’a sirtakili karşılama yaptı. Yunan oyuncu, sirtaki yaparken, “Merhaba ben Bakasetas, bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ İKİ TAKSİT

Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Alanyaspor’a verilecek rakamı duyurdu. Açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Akdeniz ekibine 2 taksitte 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca satıştan da yüzde 20 pay verilecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas’ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2 (İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20’si, ödenecektir.”

YILLIK ÜCRETİ DE AÇIKLANDI

KAP’a yapılan diğer bir açıklamada da futbolcuya ödenecek rakam belli oldu. Buna göre 27 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında 600 bin Euro garanti ücret alacak. Bakasetas’a, diğer üç yıl için yıllık 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret verilecek. Sözleşmede ayrıca 12 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddesi de bulunuyor.

Futbolcunun ücreti konusunda KAP’a yapılan bildirim ise şöyle:

“Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5’i ödenecektir.”

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