Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandı

Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu’nda görüşme gerçekleştirildi.

Kocaman ile prensip olarak anlaşan turuncu-lacivertliler, resmi Twitter hesabından duyuru yaptı.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, 9 Şubat 2020'de yeşil-beyazlılara veda etmişti.

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