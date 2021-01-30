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Sözcü

Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandı

Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına geçen Başakşehir, Aykut Kocaman ile görüştü. Taraflar prensipte anlaşma sağladı.

Güncellenme: 16:07, 30/01/2021
Haberler Başakşehir
Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandı

Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu’nda görüşme gerçekleştirildi.

Kocaman ile prensip olarak anlaşan turuncu-lacivertliler, resmi Twitter hesabından duyuru yaptı.

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, 9 Şubat 2020'de yeşil-beyazlılara veda etmişti.

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Aykut Kocaman Başakşehir
Yayınlanma Tarihi:14:40,