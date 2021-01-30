Ankara’da maça kar molası

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Yenikent Stadı’nda oynanan Ankaraspor-Keçiörengücü maçına yoğun kar yağışı sebebiyle futbolcuların kramponlarını değiştirmesi için ara verildi. Futbolcular karlı zemine uygun kramponlarını giyerken sahanın zemini ise saha görevlileri tarafından temizlendi.

İlk yarının bitmesinin ardından saha çizgileri boyanarak belirgin hale getirildi. Yoğun kar yağışından saha görevlileri de nasibini aldı.

Karşılaşmayı Ankaraspor, 45+5. dakikada Pedersen’in attığı golle 1-0 kazandı. Keçiörengücü’nün 53. dakikada Burak Aydın’la kullandığı penaltı vuruşunda ise kaleci Mejias gole izin vermedi.

Bu galibiyetle Ankaraspor puanını 13 yaparken, Keçiörengücü 31 puanda kaldı.

Stat: Yenikent

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Ankaraspor: Tomas, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 64), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Doğukan Efe (Halil İbrahim Esen dk. 81), Ayuk (Ali Ülgen dk. 40), Tevfik Altındağ, Samet Ali Kaya, Olatunbosun, Pedersen (Blagojevic dk. 64)

Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru, Ali Rıza Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Soner Gönül, Abdulkadir Korkut (Ilır Mustafa dk. 86), İrfan Akgün (Uğur Utlu dk. 46), Fatih Selimhan Solmaz, Burak Aydın (Melik Derin dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Diabang dk. 80), Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Hamidovic dk. 46), Kone

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Mert Kula

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Gol: Pedersen (dk. 45+5) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Ayuk, Mahmut Akan, Olatunbosun, Levent Gülen (Ankaraspor), Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)

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