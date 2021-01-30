Ali Akman Eintracht Frankfurt’a transfer oluyor

Bursaspor’un 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman Almanya’ya transfer olmaya hazırlanıyor… Bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sky Sport’ta yer alan haberde; Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde Chelsea, Arsenal, Wolfsburg gibi takımların olduğu ancak Eintracht Frankfurt’un anlaşmayı tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TFF 1. Lig’de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, Ümit Milli Takım’da da boy gösteriyor.

Auch Chelsea, Arsenal, Galatasaray oder der VfL Wolfsburg waren an Ali Akman interessiert. In 17 Spielen hat der Angreifer in der laufenden Saison bereits 10 Tore gemacht. via @Sky_Marc #skytransfer pic.twitter.com/E2muUrTGLJ — Sky Sport (@SkySportDE) January 29, 2021

HAYALİ GERÇEK OLACAK

Akman son verdiği röportajda kariyer hedefine değinerek, “En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi de yapıyorum. Allah’ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Akman, “Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?” sorusuna “Direkt olarak Avrupa’ya gitmek istiyorum” yanıtını vererek isteğini açıkça dile getirmişti.