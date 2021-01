Ali Akman Eintracht Frankfurt’a transfer oluyor

Bursaspor’un 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman Almanya’ya transfer olmaya hazırlanıyor… Bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sky Sport’ta yer alan haberde; Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde Chelsea, Arsenal, Wolfsburg gibi takımların olduğu ancak Eintracht Frankfurt’un anlaşmayı tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TFF 1. Lig’de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, Ümit Milli Takım’da da boy gösteriyor.

Auch Chelsea, Arsenal, Galatasaray oder der VfL Wolfsburg waren an Ali Akman interessiert. In 17 Spielen hat der Angreifer in der laufenden Saison bereits 10 Tore gemacht. via @Sky_Marc #skytransfer pic.twitter.com/E2muUrTGLJ

