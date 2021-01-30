Alanyaspor-Sivasspor maçına yağmur ertelemesi

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, hava şartları mücadelenin oynanmasına izin vermedi.

Yoğun yağış altında başlayan maçta, futbolcular ağırlaşan zeminde oldukça zor anlar yaşadı. Zeminin bazı bölgeleri suyla kaplanırken, top sürmek neredeyse imkansız hale geldi.

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Dakikalar 19’u gösterirken oyunu durduran hakem Zorbay Küçük oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Yağışın yavaşlamaması ve zeminin durumunu göz önüne alan yetkililer, maçı erteleme kararı aldı. Ev sahibi ekip Alanyaspor, Fatih Aksoy’un 14. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 önde götürüyordu.

KAYSERİ MAÇI 3 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun yağmur yağışı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçı yarına ertelenen Aytemiz Alanyaspor'un, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2 Şubat Salı günü oynayacağı karşılaşmanın 3 Şubat Çarşamba gününe alındığını açıkladı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı;

A. Alanyaspor – D. G. Sivasspor maçı sağanak yağış nedeniyle ertelendi. #SüperLig pic.twitter.com/GnGesDuJ1E — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 30, 2021

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