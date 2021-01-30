Alanya’da stadyuma yağmur önlemi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü‘nün meteorolojik uyarısı üzerine, Alanya Belediyesi ilçenin Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun zemininin zarar görmemesi için önlemler aldı.

Saha zemininin dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı çimlerinin zarar görmemesi ve müsabakanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önlemler alındı. Meydana gelebilecek dolu ve kuvvetli yağış gibi olumsuzluklardan çimlerin etkilenmemesi için Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından üzeri sera naylonları ile kapattı.

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor sahasında DG Sivasspor’u ağırlayacak.

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