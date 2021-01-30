Büyük takımın, büyük hocası olmak zordur. Fatih Terim, çıktı yönetimi şikayet etti. Her babayiğidin harcı değildir söyleyeyim. “Şampiyonluk gidiyor transfer yapmamız lazım” dedi de yönetim kolları sıvadı. Yoksa kimsenin transfer yapacağı yok, borç gırtlağa dayanmış. Zaten öyle olmasa Onyekuru alınmayacak belki de sorumsuz hatta ruhsuz Diagne kalacaktı, Mustafa ise gündeme bile gelmeyecekti. Adı üstünde transfer, ‘Adı güzel' Onyekuru, Mustafa bir de Ceyhun Sesigüzel (Yardımcı hakem)… Adam çıktı, ilk maçta rüştünü ispatladı. Sıra da Mustafa var. Goller iptal olmuş kimin umurunda?

Arda, Muslera bu takımın olmazsa olmazı, kaptanları. Galatasaray'da futbolcu kalmasa taşın altına elini sokar, çıkar futbolunu oynar. Galatasaray hangi taktikte oynadı, ne yaptı kimin umurunda? Son derece soğuk bir hava ve olumsuz bir hava varken… Camianın yetiştirdiği bir hoca, alt yapıdan yetişen oyuncular seni şampiyonluk yarışında tutar. Kriz olsa ne olur olmasa ne olur? İşte Kerem, Arda ve diğerleri…… Borç sarmalındaki büyük kulüpler birbirlerinin istedikleri oyuncalara talip olacaklarına alt yapıdan oyuncu yetiştirsin.

Hakem Mete Kalkavan, yardımcısı Ceyhun Sesigüzel…… Verdikleri kararlarda, iptal ettikleri gollerde sonuna kadar haklıydı. Yaşamadıklarımızı yaşadık, görmediklerimizi gördük. Korona bizlere bunları yaşattı.