Trabzonspor, Plaza’nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Ekvatorlu golcü oyuncu Stiven Plaza’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo’nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”

Sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid’den Trabzonspor’a kiralık gelen Stiven Plaza, Trabzonspor’da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında ise 35 dakika süre buldu. Ekvadorlu oyuncu, skora katkı sağlayamadı.