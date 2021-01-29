Son dakika | Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ İrfan Can transferi için görüştü

Fenerbahçe, kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci transferinde görüşmelere başladı… Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile transfer zirvesi gerçekleştiren Başakşehir Kulübü'nün kapısını bu kez Fenerbahçe çaldı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir yetkilileri ile bir araya gelen Ali Koç, İrfan Can Kahveci için resmi olarak teklifini sundu.

Mesut Özil'i kadrosuna katarak transfer döneminin en ses getiren işine imza atan Fenerbahçe, Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirmişti. İrfan Can Kahveci'ye ciddi anlamda talip olan Fenerbahçe'nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İrfan Can Kahveci için talebini dinlemek istediği belirtilmişti.

‘İKİ TAKIM DA ÇOK İSTEKLİ’

Taraflar akşam saatlerinde Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki ofiste bir araya geldiler. Görüşmenin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can’ı çok istiyor.” İLGİLİ HABER Fenerbahçeli Serdar Aziz`den maaşında büyük indirim!

FENERBAHÇE’NİN İLK TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin ilk etapta İrfan Can Kahveci için vereceği teklifin de detayları belli oldu. Sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen Deniz Türüç'ün yanında sarı lacivertlilerin 8 milyon Euro da bonservis bedeli vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci karşılığında 12 milyon Euro veya 10 milyon Euro+ Emre Kılınç seçeneklerini sunan Başakşehir'in Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık gerçekleştireceği merak konusu oldu.

Süper Lig'de devre arası transferinde en çok konuşulan isim olan İrfan Can Kahveci'nin sezonu nerede tamamlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.