Sergio Ramos PSG transferi için Real Madrid ile dev zirvede…

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos’un kulüpten ayrılma kararını başkan Florentino Perez’e ilettiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos’un sezon sonunda takımdan ayrılacağını kulübe ilettiğini öne sürdü. Real Madrid, Ramos’a iki yıllık sözleşme uzatma teklif etmeye hazır ancak oyuncunun maaşında yüzde 10 indirim yapması isteniyor.

Madrid yönetiminin sezon sonu kontratı sona erecek olan Ramos’a maaşının yüzde 10 daha azını içeren bir kontrat önerdiğini ancak 34 yaşındaki oyuncunun bu teklifi geri çevirdiğini belirten haberlerde, “Ramos başkan Florentino Perez’e farklı takımlardan gelecek teklifleri değerlendireceğini ifade etti. Real Madrid planlarını Ramos’un 30 Haziran’daki ayrılığına göre yapıyor” ifadeleri kullandı.

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PEREZ’E PSG’NİN TEKLİFİNİ AKTARDI

Corona virüsü salgını nedeniyle oyuncu giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlamak isteyen Madrid’te 35 yaşına giren Ramos’un maaşı da sorgulanmaya başlanmıştı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Ramos başkan Perez’e Paris Saint Germain’in kendisine 17.6 milyon Sterlin’lik bir teklifi olduğunu iletti. İspanya Milli Takım kaptanı Bernabeu’da şu anda yıllık 10.6 milyon Sterlin kazanıyor.

Öte yandan Ramos’un PSG’ye transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino da bu iddiaları güçlendirecek bir açıklama yaptı. Kadrosundan memnun olduğunu ancak iyi oyuncuların farklı takımlarda da oynayabileceğini ifade eden Arjantinli çalıştırıcı, “Sergio Ramos burada sürekli kazanma isteği olan bir kulüp bulacak. PSG dünyanın en büyük takımlarından biri. Önümüzdeki aylarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.