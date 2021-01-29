Scout gözüyle

Tarkan BATGÜN / SÖZCÜ | Comparisonator platformu Index'ine göre hazırladığımız “Haftanın” ve “İlk yarının” altın 11'leri, karşılaştırma platformu içerisindeki parametre ağırlıklarından oluşuyor. Oyuncuların yaptıkları “Negatif” ve “Pozitif” aksiyonlar haftadan haftaya değişiyor. Buna göre “Matematiksel” bir Altın 11 formasyonu meydana geliyor.

Grafiklerde futbolcuların haftalık ve sezonluk puanlarına göre oluşan sıralama ifade ediliyor, en iyi hareketler grafiklerle objektifleşiyor ve gözün ayırt edemediği performanslar ortaya çıkıyor.

21. HAFTANIN ANALİZİ

Çağdaş Atan haftanın teknik direktörü. Şut paslarında, şutlarda, dribling ve başarılı aksiyonlarda 1. Defansta rakip sahada 20 saniyede şuta dönüşen top kazanımlarında da 10 kazanımla 1. oldu. Çağdaş Hoca muhteşem bir performansla yukarıyı takip ediyor. Haftanın oyuncusu Bakasetas. AMF'ler arasında tüm hücum parametrelerinin %85'inde 1. Defansta tüm top kazanım parametrelerinde 1. Yunan oyuncu geçen seneye oranla %30'a varan bir form artışında. Atan'ın başarısının oyuncu performansını artırmada da önemli rolü var.

İLK YARI SEZON ANALİZİ

İki eski ekibin aynı anda şampiyonluğunu görmekte bir ilk oldu diyebiliriz. İlk yarının en iyi teknik direktörü Comparisonator platformunda akümülatif olarak toplanan Index puanlarına göre Sergen Yalçın. Burada çok önemli bir faktör daha var. Çağdaş Hoca ligin 2. en yüksek Comparisonator Index puanına sahip ve Sergen Hoca ile puanları hemen hemen aynı. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ı atılan gollerde, asistlerde, başarılı paslarda, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı paslarda ve ofansif birebirlerde 1.‘lik kürsüsünde…

MAX ALAIN GRADEL

Sadece kanat oyuncularıyla değil, tüm pozisyonlarla karşılaştırıldığında Comparisonator Indexi'nin en tepesinde yer aldı. Yani ligin en iyi oyuncusu konumunda. Kanat oyuncuları ile karşılaştırıldığında ofansta asistlerde, başarılı driblinglerde, başarılı atak aksiyonlarında 1. Defansta tüm top kazanım parametrelerinde 1.

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