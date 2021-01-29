Onyekuru: Golü attığımda evime döndüğümü hissettim

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK’yı 2-1 yenen Galatasaray’da yeni transfer Henry Onyekuru, oyuna girip takımının gollerini atarak galibiyette büyük rol oynadı. Nijeryalı oyuncu, maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru’nun sözleri şöyle;

“Her zaman Allah’a çok şükür diyorum tekrar bana Galatasaray formasını giydirdiği için. Galatasaray formasını giymek çok büyük bir onur. Taraftarın dönmem için verdiği destek, tekrar hocam ve arkadaşlarımla birlikte olmak beni çok mutlu hissettiriyor.

Dürüst olmam gerekirse %100 değilim fiziksel olarak. Bunun yanında Fatih Terim faktörü var. Bana verdiği güven ve destek beni daha iyi hissettiriyor. Arkadaşlarımın ve teknik ekibin verdiği destekle de iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum.

Golü attığımda tekrardan evime döndüğümü hissettim. Taraftarı sevindirip evime golle döndüğüm için çok mutlu hissettim kendimi.”

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