NBA’de aylar sonra bir ilk… Köpekle corona tespiti

NBA’de Miami Heat ile Los Angeles Clippers arasında American Airlines Arena’da oynanan karşılaşma, bir ilke sahne oldu. Los Angeles Clippers’ın 109-105 galip ayrıldığı karşılaşmayı tribünlerden 2 bin kişi takip etti. Daha önce bazı havalimanlarında görünen eğitimli köpekler tarafından yapılan corona virüsü tespiti, American Airlines Arena’da da uygulandı.

Aylar sonra maç izlemeye giden taraftarlar, salonda sosyal mesafeye uygun olarak oturtuldu. Maske zorunluluğu da devam etti. Yüzde 10 kapasite ile taraftara açılan American Airlines Arena’ya girişlerde köpekler insanların ellerini koklayarak corona virüsü tespiti yaptı. Maçı izlemeye gelen 25 yaşındaki taraftar Kayla Roeber, köpek tarafından eli koklandıktan sonra AFP’ye yaptığı açıklamada “Köpekler uyuşturucu bulabiliyor. Corona virüsünü de tespit edebilirler” dedi.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan bildiride ise köpeklerin corona virüsü tespit ettiği taraftarların salona alınmayacağı ve bilet paralarının geri ödeneceği belirtildi.

Miami Heat, köpekleri corona virüsü tespitinde kullanan ilk kulüp oldu. Uygulama daha önce Santiago, Dubai ve Helsinki havalimanlarında uygulanmıştı.

BİRÇOK HASTALIĞI TESPİT EDEBİLİYOR

Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada köpeklerin kanser, şeker, Parkinson, sıtma gibi birçok hastalıkta da ortaya çıkan farklı kokuları alabildiğini söylemişti.

Finlandiya Havalimanı’nda dört köpeğin corona virüsü tespiti yaptığı uygulama sonrasında 29 Eylül 2020 tarihinde görüşleri sorulan Dodurka, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Corona virüsü kapan hastalardan alınan materyaller köpeğe sunularak köpek eğitilebilir. Pozitif olan hastalardan alınan ter, çorap, maske gibi materyaller aracılığıyla hastalığa ait koku ve kimyasallar köpeğe tanıtılıyor. Köpek onu bulduğu zaman ödüllendiriliyor, sonrasında farklı kokular arasına bu numune yerleştiriliyor ve köpek bulduğu zaman yine ödüllendiriliyor. Böylece köpek ödüllenmeye şartlanarak o kokuyu bulabiliyor.

Köpek aradığı kokuyu bulduğunda büyük bir heyecan gösteriyor ve bundan da anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda köpeğe bulduğu zaman nasıl tepki verebileceğini bile öğretebilirsiniz. Havalimanlarında ter numuneleri özel düzenekle köpeğin temas etmeyeceği şekilde köpeğe koklatılıyor ve köpek oradaki kimyasalları daha evvelden tanıdığı için tepki veriyor ve neredeyse 30 saniye içinde teşhis koyabiliyorsunuz.”

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