Mostafa Mohamed’in film gibi transfer hikayesi

Galatasaray-Zamalek-Mostafa Mohamed üçgeninde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, golcü oyuncunun transferini, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamladı.

Mısır ekibine 1.5 sezon kiralama bedeli karşılığı 2 milyon dolar ödenecek. Galatasaray, bonservisini almak isterse 4 milyon dolar daha erecek.

Transferin detayları ise SÖZCÜ'de…

FRANSIZLAR DEVREYE GİRDİ AMA

Fatih Terim, 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği isimlerden biri de Mısır takımı Zamalek forması giyen 23 yaşındaki Mostafa Mohamed idi. Yönetim, bu oyuncuyu renklerine katmak için uzun süre uğraştı. Mısır ekibi oyuncuyu ilk etapta Türkiye'ye göndermek istemedi. Bu sırada devreye Fransız kulübü St.Etienne girdi. Daha fazla önererek futbolcunun adresini değiştirmeye çok yaklaştı. Sonra işler bir anda değişti.

KOMİSYON İDDİASI KRİZ ÇIKARDI

St. Etienne cephesi, Zamalekli bazı yöneticilerin açıktan komisyon istediği iddialarını dillendirince ortalık karıştı. Zamalek bu açıklamaya tepki göstererek ya isimlerin açıklanmasını ya da özür dilenmesini istedi. Fransız kulübü özür mesajı yayımladı ancak Mısırlılar bunu ‘kendilerine özel yazılmadığı' gerekçesiyle kabul etmedi. Mohamed de önceki gün attığı ‘tweet' ile St.Etienne'e transferine izin verilmemesine tepki gösterdi.

BUGÜN İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray, hemen devreye girdi. Zamalek'e yeni teklifi sundu: 2 milyon dolar hemen, 4 milyon dolar opsiyon kullanılırsa… Voleybol, basketbol ve çok önem verilen hentbol takımlarına mali sıkıntılar nedeniyle 10 aydır maaş ödeyemez durumdaki Mısır kulübü ise bunu kabul etmek zorunda kaldı. Galatasaray geç saatlerde de Zamalek ve Mohamed ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Mısırlı yıldız bugün İstanbul'da olacak.

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