Mostafa Mohamed, Salah’ın tahtına aday

Galip ÖZTÜRK / SÖZCÜ | Türk futbolu, büyük kulüpleri ayırt etmeksizin son yıllarda yabancı transferlerinde haklı olarak eleştiriliyor. En doğru tabiri kullanmak gerekirse, Süper Lig, artık kariyerlerini bitirmek üzere olan yabancıların son durağı oluyor. Üstelik de Avrupa'da alabileceklerinin 4-5 katı maaşlarla…

Ara transferde de gündeme buna benzer isimler fazla olmasa da geldi. Ancak Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed bu ezberi bozacak bir isim…

“BIRAKIN BENİ DE GİDEYİM”

Mısır geçmişte Mido, Amr Zaki ve son olarak Mohamed Salah gibi değerleri dünya futboluna kazandıran bir ülke… Oradan yetişen her futbolcunun hayali de bu üçlüden biri gibi olmak.

Mısır Ligi ülke ekonomisinin de etkisiyle zayıf bütçelerle yeni yetenekler bulmaya çalışıyor. Bir yetenek parladığında da aldığı yetersiz rakamlardan kurtularak yeni ufuklara yelken açıp hem yıldız olmak hem de para kazanmak istiyor. Kulüpler ise o yetenekten “Ne koparırsam kardır” diyerek isteyen yabancı takımları son ana kadar adeta kapılarında süründürüyor.

Son Mostafa Mohamed-Galatasaray transferinde de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Bir tarafta “Bırakın gideyim” diyen bir oyuncu diğer yanda ise “Seni öyle ucuza mı bırakacağımızı sandın?” cevabını veren kulüp yöneticileri…

İLK KEŞFEDEN GERRARD

“Kim bu Mostafa Mohamed? Nereden çıktı birden?” diyenlerin sayısı az değil… Öncelikle şunu söylemek gerek; Mohamed bir süreden beri Avrupa kulüplerinin yakın takibinde… İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, defalarca yardımcılarına Mohamed'i izletti. Eğer corona virüsü pandemisi olmasa Mısırlı yıldızı belki de şu anda mavi-beyazlı formayla televizyondan izliyorduk.

Mohamed, Zamalek tarafından kiralık olarak birçok kulübe gitti, döndü. Ama asıl patlamasını 2019'da oynanan 23 Yaş Altı Afrika Şampiyonası'nda yaptı. Ülkesi Mısır şampiyonluğa ulaşırken genç forvet 4 kez fileleri sarsarak bu başarıda önemli pay sahibi oldu. Kiralık gittiği Tala'ea El Gaiah'ta 12 gol, 5 asistle parlayınca “Yeni yeteneğimizi bulduk” diyen Zamalek'te formayı sırtına geçirdi ve 19 gol, 4 asist üretti.

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football da onu keşfetti ve Afrika'da gelecek vaat eden en iyi 3 oyuncu arasında gösterdi.

SALAH'IN YOLCULUĞU BASEL'DE BAŞLADI

Şu an hayranlıkla izlediğimiz Salah, Mısır'dan Basel'e gittiğinde 20, Chelsea'ye transfer olduğunda da 22 yaşındaydı. Roma formasıyla dünya futboluna damgasını vurmaya başladığında henüz 23'ünde, Liverpool ile coştuğunda 25'indeydi. Sonuç olarak “Buldozer” lakaplı Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın yeni Mohamed Salah'ı olabilir. Mısır'dan çıkıp İstanbul'da devam eden bir maceranın finali bakarsınız Anfield, Stamford gibi statlarda oynanır.

Sözün özü Mohamed, Galatasaray'a hem maddi hem manevi anlamda güç katacak yetenekte bir isim… Ve uzun zamandır sırtımızı çevirdiğimiz Afrika kıtasına yeniden dönüp, genç isimlerin Avrupa'ya geçişinde hem keşfeden hem de kazanan bir lig olmamızın belki de başlangıcı…

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