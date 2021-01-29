Mbaye Diagne, KAP’a bildirildi! WBA’ya kiralandı

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne’nin sezon sonuna kadar İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 1 milyon 400 bin Pound ücret alacak.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne’nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1 milyon 400 bin GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir.”

VEDA AÇIKLAMASI

Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki futbolcu mesajında, “Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım” ifadelerini kullandı.