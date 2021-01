Manchester United’ın genç yıldızına ırkçı saldırı… ‘Bu cahil aptallar ifşa edilmeli’

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadyumu’nda oynadığı maçta ligde son sırada yer alan Sheffield United’a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında yara alan Manchester United’ın yediği ikinci golde Axel Tuanzebe’ye çarpan top, ağlarla buluştu. Taraftarlar, mağlubiyetten sorumlu tuttukları 23 yaşındaki savunma oyuncusuna sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulundu.

Manchester United formasıyla ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11’de başlayan Tuanzebe’nin Instagram hesabına düzinelerce ırkçı ifade bırakıldı. Irkçı sözler, maymun ve muz emojileri kullanılarak yapılan saldırı sonrası Manchester United Kulübü, “Takımdaki herkes maç sonrası sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı saldırılardan iğrendi” ifadeleri kullanıldı.

Kulübün efsane ismi Rio Ferdinand da yapılan ırkçı saldırıya sert tepki gösterdi. Ferdinand, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu bir rezalet! Bu cahil aptallar ifşa edilmeli ki herkes onların ne olduğunu bilsin” yazdı.

This is a disgrace These ignorant idiots need to be exposed so everyone can see them for what they are! pic.twitter.com/jGZiAEnVHv

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 28, 2021