Manchester United’ın genç yıldızına ırkçı saldırı… ‘Bu cahil aptallar ifşa edilmeli’

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadyumu’nda oynadığı maçta ligde son sırada yer alan Sheffield United’a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında yara alan Manchester United’ın yediği ikinci golde Axel Tuanzebe’ye çarpan top, ağlarla buluştu. Taraftarlar, mağlubiyetten sorumlu tuttukları 23 yaşındaki savunma oyuncusuna sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulundu.

Manchester United formasıyla ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11’de başlayan Tuanzebe’nin Instagram hesabına düzinelerce ırkçı ifade bırakıldı. Irkçı sözler, maymun ve muz emojileri kullanılarak yapılan saldırı sonrası Manchester United Kulübü, “Takımdaki herkes maç sonrası sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı saldırılardan iğrendi” ifadeleri kullanıldı.

Kulübün efsane ismi Rio Ferdinand da yapılan ırkçı saldırıya sert tepki gösterdi. Ferdinand, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu bir rezalet! Bu cahil aptallar ifşa edilmeli ki herkes onların ne olduğunu bilsin” yazdı.

This is a disgrace These ignorant idiots need to be exposed so everyone can see them for what they are! pic.twitter.com/jGZiAEnVHv — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 28, 2021

“IRKÇILIĞA YER YOK”

Bir Facebook Sözcüsü, Sportmail’e yaptığı açıklamada “Instagram’da ırkçılığa kesinlikle yer yok. Bu paylaşımları gördüğümüz takdirde hemen siliyoruz. Yapılabilecek daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kulüplerle yakın temas içindeyiz. Futbolcular ve futbol otoriteleri ile birlikte çalışarak ayrımcılığı tamamen sonlandıracağız” dedi.

Benzer saldırılar ‘Black Lives Matter’ hareketini destekleyen gazetelerin sosyal medya hesaplarında da görünmüştü. Chelsea’den Tammy Abraham, Manchester City’den Raheem Sterling, Crystal Palace’dan Wilfried Zaha ve Manchester United’dan Paul Pogba da daha önce sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalan isimlerden sadece bazıları…

Liverpool Kaptanı Jordan Henderson ve Aston Villa’nın savunma oyuncusu Tyrone Mings, geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri ile ırkçılığı sonlandırmak için bir görüşme gerçekleştirmişti.

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