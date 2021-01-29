MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-0 Karagümrük

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadelede 90 dakika boyun gol sesi çıkmadı: 0-0.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede ev sahibi takımdan Kubilay Kanatsızkuş 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karagümrük’ün ikinci yarıdaki baskısına Malatyaspor’un 21 yaşındaki kalecisi Abdulsamed Damlu tek başına direndi ve önemli kurtarışlar yaparak takımının sahadan puanla ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 28 puana, konuk takım ise 31 puana yükseldi.

Son 3 deplasman maçından 7 puan toplayan Karagümrük ligin 23. haftasında Çarşamba günü Gaziantep FK ile İstanbul’da; Yeni Malatyaspor ise Perşembe günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.