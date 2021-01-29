MAÇ SONUCU | Tottenham 1-3 Liverpool

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanmayı başararak 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Bu sonucun ardından Tottenham 19 maçla 33 puanda kalırken, Liverpool 37 puana yükseldi. Tottenham ligin 21. haftasında Brighton ile; Liverpool ise West Ham ile karşılaşacak.

Lider Manchester City ile puan farkının açılmasını istemeyen iki takımın kapışmasında Tottenham 3. dakika Son ile gol sevinci yaşadı ancak VAR ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.

2021’DE İLK GOL!

Ligde 5 maçtır kazanamayan ve 4 maçtır da gol atamayan Liverpool, 2021 yılında ilk golünü 45+4’de Firmino ile bulup soyunma odasına 1-0 önde gitti.

47. dakikada Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile 2-0’ı buldu. Mane’nin şutunu kurtaran Lloris’ten seken topu ceza sahasında tamamlayan İngiliz oyuncu, farkı 2’ye çıkardı.

HOJBERG’DEN ENFES GOL

İlk yarının sonu ve ikinci yarının başında yediği gollerle şok yaşayan Tottenham, 49. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ile cevap verdi. Danimarkalı orta saha, ceza sahası dışından gelişine şutunu çekerek kaleci Alisson’u enfes bir golle avlayarak skoru 2-1 yaptı.

Liverpool 56. dakikada Salah’ın şık golüyle skoru 3-1 yaptı ancak VAR uyarısıyla pozisyon öncesinde Firmino’nun elle oynadığı kararı verildi ve gol iptal edildi.

65’TE RODON’UN HATASI!

Dakikalar 65’i gösterdiğinde Trent Alexander-Arnold’un ortasında Joe Rodon’un hatası Liverpool’a golü getirdi. 23 yaşındaki Galli stoper topu kontrol edemeyince Mane arka direkte Lloris’i avlayarak skoru 3-1 yaptı.