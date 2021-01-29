CANLI | Gaziantep FK-Galatasaray

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Lider Beşiktaş’ı takibini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup edip hafta sonu Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın puan kaybetmesini bekleyecek. Gaziantep FK ise 35 puanla Galatasaray’ın hemen arkasında 4. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Güray, Vetrih, Olkowski, Jefferson, Maxim, Mirallas, Dicko
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray ligde geride kalan haftalarda deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig’de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir ile sahasında, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda kalesinde 17 gol gördü. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.