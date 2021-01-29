CANLI | Gaziantep FK-Galatasaray

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Lider Beşiktaş’ı takibini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup edip hafta sonu Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın puan kaybetmesini bekleyecek. Gaziantep FK ise 35 puanla Galatasaray’ın hemen arkasında 4. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK 0-0 GALATASARAY

33′ Galatasaray bir kez daha topu ağlara gönderdi, bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı, bir kez daha ofsaytta kalan isim Babel.

27′ Babel savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı yine havada!

25′ Babel topu filelere gönderdi ancak yan hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verdi.

23′ Gaziantep bir kez daha tehlikeli geldi! Maxim’in ceza sahası dışından çektiği şutta Muslera topu kornere çeldi.

15′ Dicko sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera’nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.

13′ Serbest vuruşta Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay pozisyonda gole izin vermedi.

4′ Maçın ilk tehlikeli atağı ev sahibinden geldi! Oğuz sol köşeden ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera topu kornere çeldi.

1′ Karşılaşma Babel’in vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Güray, Vetrih, Olkowski, Jefferson, Maxim, Mirallas, Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel

LİGDEKİ 4. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde geride kalan haftalarda deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

SON İKİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Süper Lig’de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir ile sahasında, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda kalesinde 17 gol gördü. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

LUYINDAMA VE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.