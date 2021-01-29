Galatasaray’a sürpriz orta saha

Hücum hattını Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile güçlendiren Galatasaray’da orta saha arayışlar devam ediyor. İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Kulübü ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da yurt dışında arayışlarını sürdürüyor.

Son olarak İngiliz basını, Galatasaray’ın Tottenham’da kiralık olarak forma giyen, ancak forma şansı bulamadığı için Benfica’ya geri dönmesi beklenen Gedson Fernandes’i listesine aldığı öğrenildi. Benfica’dan savunma oyuncusu Ferro’yu da kiralamak isteyen Galatasaray’ın, Fernandes için de anlaşma sağladığı belirtildi.

İki futbolcunun da sezonun geri kalanında Galatasaray forması giyeceği belirtilirken, gazeteci Nicolo Schira da transfer gelişmesini doğruladı. Schira, Torino’nun da Fernandes ile ilgililendiğini ancak 22 yaşındaki futbolcunun tercihini Galatasaray’dan yana kullandığını yazdı.

MOURINHO DÖNEMİNDE FORMAYI UNUTTU

Portekiz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Gedson Fernandes, Ocak 2020 tarihinde 1.5 yıllığına Tottenham’a kiralanmıştı. Kiralama bedeli olarak 4.5 milyon Euro ödeyen Tottenham, 50 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyordu.

Ancak Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesi ile birlikte forma şansı bulamayan genç futbolcu, oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini İngiliz ekibine bildirdi. Mourinho’nun planlarında yer almayan futbolcunun, Galatasaray’a kiralık gitmeden önce Benfica’ya döneceği, daha sonra da sarı-kırmızılı kulübe sezon sonuna kadar imza atacağı öğrenildi.

Bir yıldır Tottenham kadrosunda yer alan Fernandes, bu sürede sadece 14 maçta görev yapabildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 446 dakikada sahada kaldığı bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

OYNAYACAKLARI TAKIMLARA GİTMELERİ GEREK

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz ay yaptığı RTP’ye yaptığı açıklamada genç futbolcuların Premier Lig’de oynama hayallerini anladığını ancak yeterince forma şansı bulamayacakları bir takımda kendilerini geliştirmelerinin zor olduğunu söylemişti.

Jesus, açıklamasında “Benfica’daki genç futbolcuların oynayacakları takımlara gitmesini tercih ederim. Böylece futbollarını daha çok geliştirirler. Oynayarak daha çok şey öğrenirler. Oynamayacakları bir takıma gitmelerindense burada kalmalarını tercih ederim” demişti.

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