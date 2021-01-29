Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz elden kaçtı

Transfer döneminde Szalai, Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ı ise elinden kaçırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile anlaşmaya vardı.

Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, Almanya’da yayımlanan GazeteFutbol’a yaptığı açıklamada anlaşmayı doğruladı. Eser, açıklamasında “Ömer Stuttgart’a gidiyor. Dört yıllık anlaşma sağladık. Fenerbahçe’de bir gelecek göremediğimiz için bu kararı almak zorunda kaldık. Daha fazla süre alması için gereken şartlar vardı. Ancak hoca hep diğer alternatifleri değerlendirdi” dedi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2020 sezonu başında A takıma yükselen Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli forma ile 3 Türkiye Kupası, 5 de Süper Lig maçında forma giydi. Toplam 228 dakikada görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

MERİH DEMİRAL DA BEDELSİZ GİTMİŞTİ

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta oynayan Merih Demiral da, Fenerbahçe’den bedelsiz olarak ayrılarak Portekiz’e gitmişti. Temmuz 2016’da Alcanenense’ye imza atan Demiral, daha sonra sırasıyla Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo formaları giydikten sonra 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer olmuştu.

O dönem Fenerbahçe altyapısında görev yapan Hasan Kemal Özdemir, Demiral’ın ayrılık süreci ile ilgili Ajansspor’a şunları söylemişti:

“Merih Demiral’ı profesyonel yapmaya çalıştık. O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı. Merih de hocam, ‘Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum’ dedi. Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. ‘Sen bilirsin evladım’ dedim. O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz’e götürdü.”

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