Fatih Terim: İrfan Can inşallah Galatasaraylı olur

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili de kritik mesajlar verdi. Terim’in açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise İrfan Can Kahveci transferiydi. İşte Terim’in açıklamalarından satır başları…

‘MESELE KAZANMAKTI; YEMEK İSTEMEDİK’

”Muhakkak tecrübe çok önemli. Dinamizm, gençlik, çabukluk da en az o kadar önemli. İkinci yarı başında böyle bir değişiklik yapma kararı verdik. Doğru olduğu ortaya çıktı. Daha fazla da olabilirdi. Mesele kazanmaktı. Penaltı mı, evet penaltı, doğru penaltı. Baktım şimdi penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Yemek istemedik. Onun için sinirlendiler. Ömer’in biraz daha dikkatli olması lazım. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti. İşler bizim için şimdilik iyi gidiyor.”

‘ONYEKURU ISRARIM NETTİ’

”Onyekuru’yu mecburen oynattık. Oyun bizi o noktaya getirebilir demiştim. Hepimiz biliyoruz Onyekuru’yu. Avrupa’da çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizle mutlu görünüyor. Daha hazır değil. Her gün daha hazır olacak. Onun için ısrarım vardı. Geçen sene o da bize denk geldi. Kulüp oyuncusunu geri çağırdı. Onyekuru’daki ısrarım açık ve net. Oyun içindeki etkinliğini, önemli bir silah olduğunu hep gösterdi, gösterecek. Daha evvel ısrarcı olmamın nedeni buydu. Keşke daha önce alıp oynatabilseydik.”

‘KEREM DAHA İYİ OLACAK’

”Kerem daha da süre alacak. Yarın öbür gün Galatasaray’ın önemli oyuncularından biri olacak. Geçen sene Erzincan’dayken, Türkiye’nin en çok şampiyon olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş takımında oynuyor. Kolay değil. İnşallah daha iyi olacak.”

‘GALATASARAY GİBİ OLMALIYIZ’

”Bitmeden, yani ayın 1’i öğleden sonra 17’ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben. Herhangi bir oyuncuyu istiyorsak, önceliği Galatasaray değilse istemeyiz.”

‘FIRSAT TRANSFERİ DE OLUR’

Para her şey değil, önemli olan değerler. Bu değerler içerisindeki itibar veya başka bir şey. O yüzden Galatasaray, ayın 1’i 17’ye kadar bazı ihtiyaçlarını ve isteklerini sürdürecektir. Ben diyorum ki; bunu Galatasaray gibi yapalım. Ona göre davranalım. Bundan mutlu olurum. Yaptığımız projede bazı şeylere ihtiyacımız var. Bugün yapacağımız bazı hamleler, 1-2 oyuncu daha bugün yarın yönetim açıklayacak inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır.

‘İRFAN CAN DÜZGÜN DURUYOR’

”Eğer mümkünse İrfan’ı zaten söylemiştim, Visca’yı söylemiştim. İrfan düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini hepimiz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız. Açıkçası hepimiz hangi fedakarlık gerekiyorsa yapmalıyız.”

‘GALATASARAY GERİ ÇEKİLMEMELİDİR’

”Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki veya para değildir. Başka şeyler de devreye girmelidir. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah. İrfan Can, inşallah Galatasaraylı olur. Olursa çok memnun olurum. Hayırlısıysa olsun inşallah.”