Denizlispor’da Hakan Kutlu dönemi…

Süper Lig'de bir türlü istediğine ulaşamayan Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak istifa etti. İstifanın ardından teknik adam arayışlarına başlayan Denizlispor, Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran ve 2009 – 2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapan Kutlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Yeşil-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hoş Geldin Hakan Kutlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.”

Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 2009 – 2010 sezonunda toplam 31 maça çıkmıştı. İLGİLİ HABER Denizlispor`da şok istifa: Yalçın Koşukavak 44 gün dayanabildi