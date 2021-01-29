Cenk Tosun transferinde son durum

Transferin sessiz takımı Beşiktaş, forvet hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun transferi için Everton’ı ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Hulk ile de anlaşma yolları arıyor.

Beşiktaş’ın Hulk’u kadrosuna katmasının zor olduğu, ancak Cenk Tosun transferinde büyük yok kat etti. Milli futbolcuyu yarım sezon kiralamak için anlaşmaya yakın olan Beşiktaş’ın, Everton ile yaptığı görüşmeler olumlu gidiyor. Son pürüzler giderildikten sonra Cenk Tosun’un Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

CENK TOSUN GELMEK İSTİYOR

Everton’da fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 43 dakika oynadı. Yazın gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’na hazır gitmek isteyen 29 yaşındaki golcü, bu nedenle sezonu daha çok süre alabileceği bir takımda tamamlamayı hedefliyor.

Cenk Tosun, transferi ile ilgili NTV’ye yaptığı açıklamada da yarım sezon Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığını söylemişti.

Cenk Tosun, konuşmasında “Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz” demişti.

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