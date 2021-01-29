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Sözcü

Başakşehir’de yeni hoca için en büyük aday Aykut Kocaman

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yaşanan şok gelişmenin ardından İstanbul ekibi teknik direktör arayışlarına başladı. Adaylar arasında en güçlü isim Aykut Kocaman.

Güncellenme: 20:45, 29/01/2021
Haberler Başakşehir

Süper Lig’de alınan kötü sonuçlar, Süper Kupa’nın Trabzonspor’a kaybedilmesinin ardından Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

47 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir teknik direktör arayışlarına başladı.

Turuncu lacivertlilerde Buruk’un ayrılığı sonrası gündeme gelen adayların 1 numarası Aykut Kocaman oldu.

Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u çalıştıran Aykut Kocaman 9 Şubat 2020’de yeşil beyazlılara veda etmişti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Aykut Kocaman’ın pazartesi günü başkanla bir araya geleceği ve anlaşmanın büyük ihtimalle sağlanacağı öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:20:18,