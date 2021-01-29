Başakşehir’de Okan Buruk dönemi sona erdi

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan, ancak bu sezon aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Medipol Başakşehir’de, Teknik Direktörü Okan Buruk’un görevine son verildi. Okan Buruk, Başakşehir’i tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmuştu.

Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile sahasında berabere kalan, Süper Kupa finalinde de çarşamba günü Trabzonspor’a yenilen Başakşehir, son galibiyetini kupada oynanan Tuzlaspor maçında almıştı.

Son şampiyon, ligde üç maçtır galip gelemezken, 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

OLUMSUZLUKLARDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Okan Buruk, Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa Finali sonrası yaptığı açıklamada bu sezon yaşanan şanssızlıklara değinmişti.

Buruk, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sene başından beri olabilecek bütün olumsuzlukları yaşıyoruz. Saha içi ve saha dışı… Buna büyük hakem hatalarını koymam gerekiyor. Benim yaptığım hatalar, oyuncularımın yaptığı hatalar, sakatlıklar var. Zor bir sezondu. Uzun hazırlandığımız bir sezon değildi ama bütün olumsuzluklar da bizi takip ediyor. Onu çevirmek için çalışıyoruz.”

İLK SENESİNDE ŞAMPİYON YAPTI

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından 11 Haziran 2019 tarihinde takımın başına geçen Okan Buruk, ilk senesinde oynattığı futbolla göz doldurdu. Avcı’nın topa sahip olma oyununun üzerine hızlı hücuma çıkma anlayışını takıma adapte eden Buruk, ilk haftalar istediği sonuçları alamasa da, haftalar ilerledikçe seri galibiyetlere imza attı.

Sezon boyunca Trabzonspor ile şampiyonluk yarışında boy gösteren Buruk’un öğrencileri, 33. haftada alınan Kayserispor galibiyetiyle mutlu sona ulaştı. Yıllardır şampiyonluk yarışının içinde olan ancak bir türlü sonuca gidemeyen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

AVRUPA’DA GRUBU LİDER BİTİRDİ

2019-2020 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Okan Buruk’un yönetimindeki Başakşehir, Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolsfberger’in yer aldığı grupta büyük başarı elde etti. Son oynadığı maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yenerek grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Son 32 Turu’nda Portekiz’in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibini İstanbul’da, Visca’nın son dakika golüyle uzatmalara giden maçta, 4-1 yenerek tur atladı. Bu büyük başarının ardından corona virüsü pandemisi araya girdi. Pandemi sonrası tek maç üzerinden oynanan maçta Kopenhag’a 3-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa’ya Son 16 Turu’nda veda etti.

“HER ZAMAN ÖZEL OLARAK ANILACAKTIR”

Başakşehir’in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”