Babasının görevdeyken hayatını kaybettiği takımın başına geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Yunus Murat Ceylan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emrah Bayraktar’ı getirdi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bayraktar, Adanaspor'u ligin 19.haftasında Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Eskişehirspor maçına hazırlıyor.

Teknik direktör Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada Adanaspor'un kendisinde farklı bir yeri olduğunu belirterek, “Burası benim doğum büyüdüğüm şehir. Hem benim hem de ailemin, babamın, dayılarımın, amcamın burada oynadığı kaptanlık, teknik direktörlük yaptığı bir kulüp. Buraya benim teknik direktör olarak gelmemin hem manevi hem de tarihsel anlamı var. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve benim için farklı anlamlar taşıyor” diye konuştu.

Adanaspor'u kendisi için ‘Bir kulüpten fazlası' olarak niteleyen Bayraktar, “Buranın benim için büyük bir manevi değer var. Babamın görev başındayken vefat ettiği ve Adanaspor şehidi olarak tarihine geçtiği bir yere gelmek benim için çok önemli. Barcelona'nın bir sloganı vardır. ‘Bir kulüpten fazlası' diye sahasında yazar. Adanaspor da benim için bir kulüpten fazlası” dedi.

“Futbolda moral ve motivasyon çok önemli”

Oyunculara moral ve motivasyonu tekrar aşılamak için çalıştıklarını belirten Bayraktar, “Takım korona virüs sonrası istediği sonuçları alamadı. Futbolda moral ve motivasyon çok önemli. Sahada tek tek baktığımız zaman değerli oyuncularımız var ama arka arkaya puan kaybettiğinde düşüş yaşıyorlar. İlk etapta bunu biraz ortadan kaldırıp moral ve motivasyonu tekrar aşılamak gerekiyor. Daha sonra da oynamak istediğimiz futbolu haftadan haftaya işlemek gerekiyor. Zevk veren bir futbolla taraftarlarımızın karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlar umutsuz olmasınlar”

Adanaspor taraftarlarının da umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyleyen Emrah Bayraktar, daha sonra şunları kaydetti:

“Oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirerek önümüzdeki seneye oyuncu gurubumuzun bir kısmını taşımak istiyoruz. Ondan sonraki sene de doğru bir iki oyuncuyla daha kaliteli ve rahat oyun oynayan bir Adanaspor oluşturmak istiyoruz. Taraftarlar da umutsuz olmasınlar. Geçen sene ve bu sene gelen mağlubiyetler için haklılar ama bu sene saha içerisinde göstereceğimiz mücadeleyle gurur duymalarını sağlayacağız.”