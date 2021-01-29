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Sözcü

Ayhan Avcı’dan hakem tepkisi: Ciddiyetsizlik

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, hakem hatalarından dert yanarak ciddiyetsizlik yapıldığını ifade etti.

Güncellenme: 10:40, 29/01/2021
Haberler Basketbol
Ayhan Avcı’dan hakem tepkisi: Ciddiyetsizlik

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımının Başantrenörü Ayhan Avcı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Önceki gün oynanan Nesibe Aydın maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösteren Ayhan Avcı, maçın son 1 dakikasındaki hakem kararlarına sessiz kalmadı.

Müsabakayı 3 sayıyla kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Ayhan Avcı, “Kulüpler, idareciler, antrenörler ve oyuncular için yıllar süren ne emekler, ne rakamlar, harcanan ne zorlu ve stresli yollardan geçilerek gelinen organizasyonlar, ne kadar basit çabuk bir şekilde yok olabiliyor. Sanırım bu kadar emek, insan eğlendirmek için zannediliyor. Ciddiyetsizlik” görüşünde bulundu.

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Ayhan Avcı Bellona Kayseri Basketbol
Yayınlanma Tarihi:09:35,