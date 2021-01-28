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Zamalek yöneticisi açıkladı: Mostafa Mohamed, Galatasaray’a gidiyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için Zamalek cephesinden sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek açıklama geldi...

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Güncellenme: 21:57, 28/01/2021
Haberler Futbol
Zamalek yöneticisi açıkladı: Mostafa Mohamed, Galatasaray’a gidiyor

Mbaye Diagne’yi İngiltere Premier Lig ekibi WBA’ya gönderen Galatasaray, Mısır takımı Zamalek’in golcüsü Mostafa Mohamed’i kadrosuna kattı.

Mısır ekibinin basın sözcüsü Issam Salem, 23 yaşındaki forvetin Galatasaray’a gideceğini ve sarı-kırmızılı takımın dün kendilerine teklifi ilettiğini belirtti.

Mustafa Muhammad, Galatasaray’a gidiyor. 1.5 sezon kiralık anlaşma için 2 milyon Dolar alacağız. Ayrıca 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu var” diyen Salem, sarı-kırmızılı takımın yaptığı teklifin Fransız AS Saint-Etienne’den daha iyi olduğunu söyledi.

Mohamed, Zamalek formasıyla çıktığı 53 maçta 19 gol atıp 4 de asist yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:21:53,