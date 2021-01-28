Süper Lig’de 22. hafta hakemleri! Beşiktaş-Trabzonspor derbisini…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
- 29 Ocak Cuma
- 16.00 Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
- 19.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Mete Kalkavan
- 30 Ocak Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Hüseyin Göçek
- 16.00 A.Alanyaspor – DG Sivasspor: Zorbay Küçük
- 16.00 M.Başakşehir – A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
- 19.00 Fenerbahçe – Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
- 31 0cak Pazar
- 13.30 BB Erzurumspor – MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
- 16.00 Denizlispor – Göztepe: Sarper Barış Saka
- 16.00 Gençlerbirliği – FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
- 19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Halil Umut Meler
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