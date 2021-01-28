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Süper Lig’de 22. hafta hakemleri! Beşiktaş-Trabzonspor derbisini…

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Güncellenme: 12:05, 28/01/2021
Haberler Beşiktaş
Süper Lig’de 22. hafta hakemleri! Beşiktaş-Trabzonspor derbisini…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

  • 29 Ocak Cuma
  • 16.00 Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
  • 19.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Mete Kalkavan
  • 30 Ocak Cumartesi
  • 13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Hüseyin Göçek
  • 16.00 A.Alanyaspor – DG Sivasspor: Zorbay Küçük
  • 16.00 M.Başakşehir – A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
  • 19.00 Fenerbahçe – Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
  • 31 0cak Pazar
  • 13.30 BB Erzurumspor – MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
  • 16.00 Denizlispor – Göztepe: Sarper Barış Saka
  • 16.00 Gençlerbirliği – FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
  • 19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Halil Umut Meler

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