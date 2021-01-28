Ronaldo ve Georgina’nın tatil kaçamağına polis soruşturması

Dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açıldı. Ronaldo, bu hafta başında kız arkadaşı Georgina Rodriguez’in doğum gününü kutlamak için Aosta Vadisi’nin bulunduğu İtalya’nın Courmayeur bölgesine gitmişti. Söz konusu lokasyonun korona virüs açısında orta ila yüksek riskli turuncu bölge olarak geçmesi sebebiyle İtalyan polisi, 35 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

Courmayeur’a girebilmek için birkaç istisnasından biri, şahısların turuncu bölgelerde ikinci bir evinin olması.

Sosyal medyada bu tatil eleştiri konusu olurken, Rodriguez’in bir süre sonra Courmayeur’dan yaptığı paylaşımları sildiği belirtildi.

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