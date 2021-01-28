Herkes Mesut Özil’i konuşuyor ama Fenerbahçe’yi kurtaracak adam: Bright Osayi-Samuel

Derleyen: Alican ÖZCAN | Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi hem dünyada, hem de ülkemizde büyük ses getirse de, sarı lacivertlilerin gölgede kalan Bright Osayi-Samuel transferi de en az Özil kadar kritik. Hız ve çabukluk özellikleriyle öne çıkan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, başarılı dribling konusunda ligin en kötü takımlarından olan sarı lacivertlilere ilaç olması bekleniyor.

Diego Perotti’nin sakatlanmasıyla orijinal kanat oyuncusu konusunda eksiye düşen Fenerbahçe, İngiltere Championship’in son dönemde en çok gelecek vadeden ismini kadrosuna katmayı başardı. Peki, Osayi-Samuel Fenerbahçe’ye ne katabilir? Nijeryalı futbolcunun dikkat çeken ve son dönemde parlattığı özellikleri neler?

İngiltere medyasında Nijeryalı futbolcu için yapılan analizleri sizler için derledik…

Türünün son örneklerinden

Sağ ayaklı sağ kanat oyuncuları bugünlerde futbolda zor gördüğümüz bir tür. Yeni nesil futbolseverler, sol kanatta sağ ayaklı, sağ kanatta ise sol ayaklı futbolcuların içeri kat ederek uzak direğe şut çekmesini izleyerek büyüdü ve kanat oyuncularının artık ters ayaklı olması bir beklenti haline geldi. Ancak QPR formasıyla adından söz ettiren Bright Osayi Samuel, 2000’lerin başından kalma, ilk özelliği rakibin merkezine doğru hamle yapan bir Premier Lig kanadını hatırlatıyor.

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Fenerbahçe’yi kurtaracak özellik…

Nijerya’nın Okija kentinde doğan 23 yaşındaki Samuel, QPR için 100’den fazla lig maçına çıktı. Sadece birkaç dakika izleyerek oyuncunun top sürme, rakibini çalımlama ve bitiricilik konusunda ne kadar iyi olduğunu görmek mümkün. Pratik bir kanat oyuncusu. Birçok geniş alan oyuncusu gibi, aşırı hızlı ve yetenek sahibi. Ancak topla yaptığı koşularda, onu ortalama kanat oyuncularından ayıran bir özellik var.

Oyuncunun imzası olan dribling özelliği, savunmacıları terse yönlendiriyor ve şut veya orta yapması için alan açmasını sağlıyor. Kendi yarı sahasında topla sırtı dönük şekilde buluşsa bile, kendisini marke eden ismi hızıyla kolayca çalımlayabiliyor. Geçen sezon ligde yaptığı 9 asist de bunu kanıtlıyor. Fenerbahçe’nin dribling konusunda ligin 19’uncusu olduğunu ve başarılı dribling kategorisinde ise 14’üncü sırada yer aldığını düşününce, Osayi’nin bu soruna çare olmasını beklemek sürpriz olmayacak.

Süper Lig’de diğer takımların başarılı dribling ortalaması 13.6’yken, 21. hafta itibariyle Fenerbahçe’de bu rakam 12.15 olarak kaldı. Osayi’nin bu rakamı yukarıya taşıması ve Fenerbahçe’ye hücum opsiyonu sağlaması skor üretme konusunda büyük fayda sağlayacaktır.

Üst seviyede bitiricilik

Fenerbahçe’nin son yıllarda en dertli olduğu bir diğer konu, skorer kanat oyuncusu eksikliği. Büyük umutlarla transfer edilen Garry Rodrigues’in kaçırdığı goller ve yapamadığı asistlerle geçen iki yılın ardından, Diego Perotti transferi heyecan yaratmıştı. Ancak Arjantinli yıldızın sakatlığı, Fenerbahçe’nin karalar bağlamasına neden olmuştu. Osayi’nin bitiricilik özelliğinin tartışmasız konumda olması bu sebeple teknik ekip için en önemli detaylardan biri. Güçlü şutlarını, sağ kanattan ceza sahası içine girdikten sonra birebirde rakibini çalımlama özelliğiyle birleştirince izlemesi keyif veren bir futbolcuya dönüşüyor.

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Herkesin gözü üzerindeydi…

Osayi Samuel’in son yıllardaki performansı Rangers, Celtic ve birçok Premier Lig kulübünün radarına girmesini sağlamıştı. Geçen transfer döneminde Eberechi Eze’yi satmakla uğraşan –Crystal Palace’a 18 milyon Euro’ya- QPR yönetiminin, sözleşmesinin sonuna gelen Nijeryalı futbolcuyla masaya oturmayı unutması Ada’da ‘skandal’ yorumları yapılmasına neden oldu. Samuel’in sözleşmesini uzatma konusunda geç kalan ve sonrasında ise Nijeryalı ismi ikna edemeyen QPR, oyuncuyu sezon sonunda bedava bırakmak yerine, Ocak ayında cüzi bir miktara (450 bin Sterlin) Fenerbahçe’ye göndermek zorunda kaldı.

Yükselen grafik

Nijerya’da doğduktan sonra ailesiyle İspanya’ya göç eden Osayi, 10 yaşında İngiltere’ye geldi ve Londra’ya yerleşti. Blackpool akademisinde futbola başlayan kanat oyuncusu, ilk maçına 7 Mart 2015’te çıktı. Blackpool’da geçirdiği iki sezonun ardından QPR’ın dikkatini çeken ve üç yıllık sözleşme imzalayan Osayi, ilk sezonunda fazla etkin olamasa da, 2019-20 sezonunda 40 maçta 6 gol ve 9 asist yaparak, ekürisi Eze ile göz kamaştırıcı bir oyun ortaya koydu. Bu sezona da fırtına gibi başlayan Osayi, 21 maçta 3 gol-3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe’nin hücum bölgesindeki Afrikalı oyuncuların fazlalığı, (Thiam, Samatta, Cisse) Osayi’nin takıma daha çabuk adapte olması konusunda da şüphesiz etkili olacaktır.