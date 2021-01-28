Galatasaray’ın Antep kadrosu belli oldu… Diagne yok

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kamp kadrosunu belirledi. Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nun yer aldığı kafilede, İngiltere’ye transfer olacağı söylenen Mbaye Diagne yer almadı.

İngiliz basının West Bromwich Albion (WBA) ile kiralık olarak anlaştığını iddia ettiği Diagne, Gaziantep’e götürülemedi. Sakatlığı ya da cezası bulunmayan Diagne’nin maç kadrosuna alınamaması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı. İngiltere'nin ünlü spor medya kuruluşu Sky Sports, Diagne'nin WBA’e transferinin sonuçlandığını yazmıştı.

Transferde takasta kullanılacağı şeklinde haberler çıkan Jesse Sekidika da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Gaziantep kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.”

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