Fenerbahçe Beko, Khimki’yi 100’ledi!

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 23. hafta maçında Khimki Moskova'ya konuk oldu. Mücadeleyi 31 farkla 107-76 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 8., toplamda ise 13. galibiyetine imza attı.

Mytishchi Arena'daki maça; Jan Vesely, Marko Guduric, Nando De Colo, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelede Guduric ve De Colo'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, skoru 5-9'a getirdi. Karşılıklı sayıların ardından televizyon molasının 13-15'lik skorla geçildiği dengeli süren ilk periyot, 22-23 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Khimki Moskova'nın iyi başladığı ikinci periyotta 28-23'ten geri dönen Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ve Dyshawn Pierre ile 28-30 öne geçti. 30-30 eşitliğin ardından hücumda vites yükselten Kanarya, Vesely, Pierre, Eddie ve De Colo'yla farkı çift hanelere yükseltti: 32-45. İlk yarının son bölümünde farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-53 önde gitti.

İkinci yarıya 3 üçlük isabetiyle başlayan Fenerbahçe, hücumda topu çok iyi paylaştı ve savunmada da agresif oyunuyla üçüncü periyodu 57-83 önde tamamladı.

Hücumda ve savunmadaki etkili oyununu son periyoda da taşıyan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 31 sayı farkla 76-107 kazandı. Nando De Colo kaydettiği 18 sayıyla takımın skoreri olurken; Lorenzo Brown 17, Jan Vesely 15, Marko Guduric ile Dyshawn Pierre 14'er, Jarell Eddie de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.