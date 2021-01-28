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Denizlispor’da şok istifa: Yalçın Koşukavak 44 gün dayanabildi

15 Aralık 2020'de Denizlispor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Güncellenme: 16:18, 28/01/2021
Haberler Denizlispor
Denizlispor’da şok istifa: Yalçın Koşukavak 44 gün dayanabildi

Süper Lig’de son olarak evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilip dibe demir atan Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.

DHA’nın verdiği bilgiye göre; üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu.

Yönetimin ise Koşukavak’ın istifasını kabul edeceği bildirildi. Denizlispor’un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı.

Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

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Yalçın Koşukavak Yukatel Denizlispor
Yayınlanma Tarihi:16:16,