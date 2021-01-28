Chelsea’de kabus bitmiyor… Protestolar altındaki ilk maçta hüsran

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Chelsea, Stamford Brigde’de oynadığı maçta Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Frank Lampard’ın görevine son verilmesinin ardından Thomas Tuchel’i takımın başına getiren Chelsea’nin düşüşüne, Alman çalıştırıcı da çare olamadı.

Karşılaşma boyunca topa yüzde 78 sahip olan, rakip kaleye 5’i isabetli 14 şut gönderen ve rakibine kalesini bulan şut çektirmeyen Chelsea, yine de galip gelmeyi başaramadı. Rakibi karşısında hücumu hiç düşünmeyen ve toplam 4 şutla maçı tamamlayan Wolverhampton ise, kötü oynamasına rağmen sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.

Bu beraberlikle Chelsea puanını 30 yaparken, maç fazlası olmasına rağmen lider Manchester City’nin 11 puan gerisine düştü. Wolverhampton’ın puanı ise 23 oldu.

İLK HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Chelsea ile ilk maçına çıkan Tuchel’in, yaptığı ilk hamle şaşırttı. Takımın belki de en formda ismi olan Mason Mount’a ilk 11’de şans vermeyen Alman çalıştırıcı, orta sahayı Kovacic, Jorginho, Havertz, Ziyech ve Odoi’den kurdu. Mount, maça 82. dakikada dahil olarak, skoru değiştirecek katkıda bulunamadı.

Mount, bu sezon çıktığı 19 Premier Lig maçında 2 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. Mount, Werner’den sonra takımın en çok asist yapan ikinci futbolcusu konumundaydı.

MAÇIN BAŞLAMASINA SAATLER KALA PROTESTO

Chelsea’de efsane isimlerden Frank Lampard’ın görevine son verilip, yerine Thomas Tuchel’in getirilmesi, taraftarların protestosuna neden oldu. Wolverhampton maçının başlamasına saatler kala Stamford Brigde Stadyumu’nun kapısına pankart asan Chelsea taraftarları, kulübün sahibi Rus iş insanı Roman Abromovic’e tepki gösterdi.

Taraftarlar, astıkları pankartta “Sirk devam ediyor” yazan taraftarlar, Lampard’ın gönderilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

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