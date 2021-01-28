Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a yeşil ışık: ‘Everton izin verirse…’

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen 29 yaşındaki Cenk Tosun, Beşiktaş’a transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Forvete takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldız Hulk’un yanı sıra eski futbolcusu Cenk Tosun için de nabız yokluyor.

Konu hakkında NTV’ye açıklama yapan Cenk Tosun, “Everton ile Beşiktaş’ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş’a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli sakatlığın ardından yeni yeni form tutan tecrübeli futbolcu, Premier Lig’de bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi.

2018 yılında Everton’a 22 milyon Euro’ya transfer olan Tosun, geçen sezonu Crystal Palace’te kiralık olarak geçirmişti.

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